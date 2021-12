Crise econômica faz cachês de cantores despencarem

A crise econômica que atinge o país também chegou aos cachês de cantores mais requisitados da música brasileira. O colunista Leo Dias, do Jornal O Dia, entrevistou alguns empresários e, segundo eles, a queda dos valores cobrados ficou em torno de 30%, em relação ao ano passado.

O impacto também está relacionado com o gênero musical. As estrelas nacionais da axé music foram as mais afetadas. Nem Ivete Sangalo, que tem uma das imagens mais requisitadas do mercado, escapou. A contratação de seu show caiu 25%, de R$ 400 mil (2014) para R$ 300 mil (2015).

Para Claudia Leitte foi ainda pior. O show da loira saiu de R$ 280 mil (2014) para R$ 150 mil (2015). Uma queda de 46% do valor.

Os artistas do mundo sertanejo foram os que menos sofreram o impacto da crise. Luan Santana segue cobrando o mesmo valor: R$ 300 mil. Já a dupla Jorge & Mateus resolveram reduzir o valor em 20%, porém o cachê ainda continua entre os mais altos. Eles reduziram de 500 mil (2014) para 400 mil (2015).

O forrozeiro Wesley Safadão, por sua vez, chegou a aumentar o valor do cachê. Em 2014, ele cobrava R$ 350 mil. Este ano, quem quiser contratar o cantor terá que desembolsar R$ 500 mil.

Confira a lista dos cachês de alguns cantores:

Ivete Sangalo: 400 mil (2014) - 300 mil (2015)

Claudia Leitte: 280 mil (2014) - 150 mil (2015)

Thiaguinho: 150 mil (2014) - 80 mil (2015)

Anitta: 100 mil (2014) - 70 mil (2015)

Ludmilla: 80 mil (2014) - 50 mil (2015)

Jorge & Mateus: 500 mil (2014) - 400 mil (2015)

Wesley Safadão: 350 mil (2014) - 500 mil (2015)

Luan Santana: 300 mil (2014) - 300 mil (2015)

