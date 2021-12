"Criança tem uma energia incrível", diz Lore Improta sobre seu balé infantil

Após conquistar o coração dos adultos, a dançarina Lore Improta vem conquistando as crianças com os projetos infantis 'Bailinho da Lore' e 'O Fantástico Mundo da Lore', buscando levar música e dança para os pequenos.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, a baiana revela ter planos para apresentar um programa infantil, além de contar a experiência de ter um balé formado por crianças.

Como está sendo a transição do público jovem para o público infantil? É algo que sempre quis ou descobriu com o passar do tempo?

Eu não chego a encarar como uma transição, até porque não quero perder o meu público mais maduro. É na verdade um outro público que agrego para mim, algo que sempre me senti muito conectada. Eu sempre quis desenvolver esses projetos infantis. Trago muita lembrança boa da época em que dançava quando criança, o quanto aquilo me fez bem e quero que outras crianças tenham a mesma experiência. Mas só consegui realizar esses projetos recentemente, quando me senti segura para dar esse passo, que é muito sério. Eu já tinha um público infantil indo aos meus shows, e foi ali que senti que deveria criar algo mais apropriado para eles, mas mesmo assim ainda é muita responsabilidade quando produzimos conteúdos voltados para crianças. Tudo tem que ser pensado e levado em conta.

Como tem sido a experiência de não só se apresentar para crianças, como ter um balé composto por elas?

Ah, tem sido ótimo! Criança tem uma energia incrível, às vezes até mais que eu, haha. Pensamos nisso por um tempo, até porque temos que ter todo um amparo para que as crianças consigam estar bem e saudáveis nessa rotina de show, mas estou muito feliz. Estou fazendo algo que foi feito por mim quando criança.

Qual será a agenda no Dia de Crianças? Terá alguma ação especial?

No Dia das Crianças estou com dois shows, em Camaçari e Salvador, vai ser bem incrível. Estamos com um repertório completamente novo para esse dia e com um cenário diferente também. Acredito que o pessoal vai curtir muito!

Com a agenda de shows lotada, como consegue conciliar com o canal de dança?

Olha, é muito difícil! No dia em que gravamos, procuro fazer bastante conteúdo para ter como ir soltando no caso de não conseguir gravar na semana, pois além do canal “Lore Improta” ainda temos o canal “O Fantástico Mundo”, que tem conteúdos infantis também. A gente basicamente transforma as 24 horas em quase 48, haha. Mas eu amo o que faço, então tudo tem um gostinho ainda mais especial e faço feliz.

Você já demonstrou que admira Carla Perez, que já foi apresentadora de programas infantis, pretender seguir os passos dela? Tem vontade de ter um programa ou algo assim?

A Carla Perez foi uma inspiração para mim na infância, não só por ter trabalhado com ela, mas no contexto todo de artista e pessoa que ela é. Mas cada uma tem o seu espaço e trabalho único. Quero, sim, ter um programa infantil um dia. Tenho planos já para isso, mas sei que tudo acontece no seu tempo certo. Sou bem paciente e determinada nesse sentindo.

Quais novidades da sua carreira estão por vir? Algo que possa adiantar?

Por enquanto estou bem focada nos projetos infantis e leva-los cada vez mais longe, mostrar para os outros lugares o poder que a nossa cultura musical brasileira tem. Hoje temos o “Bailinho da Lore” e o espetáculo “O Fantástico Mundo de Lore” também.

