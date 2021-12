Cover de Wesley Safadão fatura R$ 200 mil por mês

O sucesso de Wesley Safadão é um fato. Tanto que o cantor é um dos mais bem pagos do país. O cearense, por exemplo, tem o cachê mais alto do que o de Ivete Sangalo. Ele perde apenas para Roberto Carlos.

Pensando nesse sucesso todo, Filipe Fantin, 24 anos, vive como cover de Safadão. O cantor mineiro chega a faturar R$ 200 mil por mês. "Não vou negar que a comparação fez aumentar a procura por meu trabalho. Se teve crise em algum lugar ela não chegou aqui", disse o cantor ao jornal "Extra". Ele revelou ainda que cobra cerca de R$ 10 mil por show.

Fantin ainda não é considerado cover oficial de Safadão, mas, nos bastidores, já é chamado de Safadinho, apelido dado pelo próprio Wesley. Só em dezembro, o cantor tem 17 shows marcados por todo o Brasil.

Apesar da aparência física com o cantor, o mineiro afirma que em seus shows também tem músicas autorais. "Só em 50% do show canto músicas do Safadão, mas mostro as minhas (canções) e estou me preparando para gravar um DVD", relata o cantor.

Fantin chega a cobrar R$ 10 mil por show (Foto: Reprodução | Facebook)

