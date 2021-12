Corpo de Alessandra Negrini vira assunto nas redes sociais

A fantasia de "noiva sexy" escolhida pela atriz Alessandra Negrini para desfilar como rainha do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, nas ruas do centro da cidade de São Paulo, na tarde do domingo, 31, está dando o que falar nas redes sociais.

Nesta segunda-feira, 1º, o nome da atriz se tornou um dos mais usados no Twitter. O motivo não é só o look, mas sim o corpo em forma exibido por ela aos 45 anos.

Os internautas não pouparam elogios para falar de Alessandra. "45 anos. Alessandra Negrini, tu tá de parabéns!", falou uma. "Segunda-feira passando mais devagar que a idade da Alessandra Negrini", disse outro. "Esse lance de envelhecer não é com a Alessandra Negrini", escreveu um terceiro.

Esse lance de envelhecer não é com a Alessandra Negrini pic.twitter.com/1n5YI1o53q — Diego Rodriguess (@dieegorod) 1 fevereiro 2016

Segunda-feira passando mais devagar que a idade da Alessandra Negrini — Voight-Kampff (@vuintrieri) 1 fevereiro 2016

Eu amo tanto a Alessandra Negrini nessa foto, inclusive pq o quarto dela é tão bagunçado quanto o meu. pic.twitter.com/MKLqWiKGoR — X-Files de Feltro! (@Feltrinho) 1 fevereiro 2016

Alessandra Negrini pacificou a TL. — 2 maço de Derby (@moyzes) 1 fevereiro 2016

- nunca vou me casar

- olha a Alessandra Negrini de noiva

- eu aceito! — bqeg (@bqeg) 1 fevereiro 2016

na proxima encarnação quero vir alessandra negrini — Camilarpias (@harpias) 1 fevereiro 2016

45 anos. Alessandra Negrini, tu tá de parabéns! pic.twitter.com/axkADR7mFu — Beth Moreno (@bethmoreno) 1 fevereiro 2016

Alessandra negrini tem 45 anos q?!??? pic.twitter.com/1qKYurW9SE — Humberto (@Humberto) 1 fevereiro 2016

Alessandra Negrini está no time das que não envelhecem. Impressionante. pic.twitter.com/fm1aB6GQhs — Sérgio Santos (@ZAMENZA) 1 fevereiro 2016

