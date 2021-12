A ex-modelo e vice Miss Bumbum 2012, Andressa Urach, agora frequentadora da Igreja Universal, gravou um vídeo em seu canal no YouTube respondendo algumas dúvidas dos fãs e seguidores sobre sexo. Ela, que antes de se converter era famosa pelo jeito sensual, declarou que a prática antes do casamento "é prostituição".

Na gravação, Andressa também criticou outras atitudes, dizendo que não pode praticar sexo anal, ver filme pornô, sexo a três, dentre outras. Já em relação à masturbação, ela disse que somente com o marido. "Sozinha não pode. Com o marido sim, porque são preliminares", destacou. Em relação ao sexo oral, Urach deixou claro que não tem nada contra, desde que seja com o parceiro.

Na oportunidade, a ex-modelo avisou às mulheres para não negarem fazer amor com o esposo. "Tem que estar sempre disponível. Então, amiga, para com isso de dor de cabeça. Se você está sem vontade, inicie que daqui a pouco você vai ficar. Relação seuxal é maravilhosa, foi Deus que inventou. Mas tem que ser direitinho, com o 'maridinho'. Não fica dando brecha para o diabo negando seu marido, porque você está colocando sua relação em risco", sugeriu.

Andressa ainda lembrou que antes de se converter, aceitava palavrões e "tapinhas" na cama. "Quando eu era 'endemoniada', e eu era mesmo, gostava muito de apanhar. Hoje jamais aceitaria isso, sou uma princesa", finalizou. A ex-modelo decidiu mudar de vida e entrar na igreja após enfrentar um grave problema de saúde no fim de 2014, devido a aplicações malsucedidas de hidrogel na perna.

Convertida, ex-Miss Bumbum Andressa Urach critica sexo antes do casamento

