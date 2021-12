Contrariando OMS, Bela Gil "libera" consumo de bacon

A Organização Mundial de Saúde condenou o bacon nesta segunda-feira, 26, acusando a carne de ser cancerígena ao lado de salsicha, presunto, linguiça e hambúrguer. Mas a apresentadora Bela Gil foi na contramão da OMS. Em partes.

"Uma coisa é um bacon artesanal de porco de quintal, rico em vitamina D e antioxidantes, defumado lentamente. Outra coisa é um bacon de porco que come ração, passa pelo processo industrial com nitratos e nitritos adicionados, fumaça líquida e glutamato monossódico. E independente da fonte, moderação e autoconhecimento é a chave para a boa saúde. Comida de verdade sempre!", postou Bela Gil no Facebook.







Uma coisa é um bacon artesanal de porco de quintal, rico em vitamina D e antixoxidantes, defumado lentamente. Outra... Posted by Bela Gil on Segunda, 26 de outubro de 2015

adblock ativo