Conselho não reconhece Bela Gil como nutricionista

Uma publicação de um jornal gaúcho, que atribuiu à Bela Gil o cargo de nutricionista, acabou motivando um pronunciamento do Conselho Regional de Nutricionistas da 2ª Região (CRN-2). O órgão publicou, nesta segunda-feira, 10, um comunicado informando que a filha do cantor baiano Gilberto Gil não é considerada uma profissional da área e não está habilitada a exercer a profissão no Brasil.

Em entrevista ao Portal A TARDE, Luciana Meneghetti, presidente do CRN-2, esclareceu que para ter um registro no conselho brasileiro, Bela - que tem formação no exterior - deve validar seu diploma em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Ainda de acordo com Luciana, até conseguir o reconhecimento, a apresentadora pode apenas ensinar receitas. "Falar que determinado produto ou ingrediente é indicado para alguma coisa é considerado exercício ilegal da profissão", esclareceu.

Procurada por A TARDE, a assessoria de Bela contou que a apresentadora do programa "Bela Cozinha", do canal fechado GNT, formou-se em nutrição na Universidade Hunter College, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, e está em busca da habilitação no Brasil.

