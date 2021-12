Conheça os youtubers mais bem pagos do mundo

A revista de negócio e economia Forbes fez um levantamento e listou os youtubers mais bem pagos do mundo. Quem ocupa o primeiro lugar no ranking é o sueco Felix Avrid Ulf Kjellberg, conhecido na internet como PewDiePie.

Felix acumulou US$ 15 milhões; ou seja, R$ 51,3 milhões, somente em 2016. Além do seu canal no YouTube, PewDie também ganhou bastante dinheiro com uma série no YouTube Red e com seu livro "Este Livro Te Ama", que teve 112 mil cópias vendidas.

A lista conta com youtubers que alcançaram juntos, entre junho de 2015 a junho de 2016, a quantia de US$ 70,5 milhões, aproximadamente R$ 241,2 milhões.

A segunda posição ficou por conta do humorista Roman Atwood. Ele faturou US$ 8 milhões. Já a rapper e comediante Lilly Singh ocupa a terceira posição com US$ 7,5 milhões.

A lista segue com Anthony Padilla e Ian Hecox, que são responsáveis pelo canal "Smosh". A dupla conseguiu um montante de US$ 7 milhões. O quinto lugar ficou para Rosanna Pansino, que arrecadou US$ 6 milhões com seu trabalho, que mescla culinária e ciência.

Os outros cinco são ativistas LGBT, a exemplo de Tyler Oakley. Só ele faturou o montante de US$ 6 milhões. Já o gamer Markiplier ganhou nada menos que US$ 5,5 milhões.

Outros que também estão milionários são o músico e comediante Germán Garmendia (US$ 5,5 mi), a dupla Rhett and Link (US$ 5 mi) e a comediante Colleen Ballinger. Esta última embolsou US$ 5 milhões e até uma série na Netflix com sua personagem Miranda Sings.

