Confira as melhores fantasias de Halloween dos famosos

Na última quarta-feira, 31, foi comemorado o Halloween e os famosos seguiram a tradição e aproveitaram o momento para entrar na brincadeira e escolher fantasias inusitadas, alguns chegaram a ficar irreconhecíveis. Confira nossa lista com as melhores escolhas deste ano para celebrar a festa do Dia das Bruxas.

1. Justin Timberlake - Lego

2. The Weeknd - Bettlejuice – Os Fantasmas se Divertem?

3. John Legend - Príncipe Charles e Rainha Elizabeth

4. Beyoncé e Jay-Z - Florence Flo-Jo, a mulher mais rápida do mundo e Tommie Smith, atleta ativista negro

5. Joe Jonas - Gomez e Morticia Addams

6. Heidi Klum - Fiona e Shrek

7. Rita Ora - Rapper Post Malone

8. Joey King - Voldemort

9. Irmãs Kardashians - Victoria Secret Angel

10. Mariah Carey - Enfermeira

Visualizar esta foto no Instagram.

Keeping it festive in Tokyo! #HappyHalloween 🎃⚠

Uma publicação compartilhada por Mariah Carey (@mariahcarey)

adblock ativo