Confira as atrações para a noite deste sábado em Salvador

A véspera do dia dos namorados tem atrações em Salvador e região metropolitana. Confira algumas algumas opções:

- Jorge Vercillo no Armazém Hall, em Vilas do Atlântico, às 22h. Os ingressos variam de R$ 67,50 (pista meia) a R$ 270,00 (camarote inteira) e podem ser comprados em ponto de venda da Ticketmix.

- Magary Lord na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho, às 22h. O couvert artístico custa R$ 25,00.

- Grupo Katulê no Botequim São Jorge, no Rio Vermelho, às 21h30. O couvert artístico custa R$ 25,00.

- Kleiton & Kleidir no Teatro Sesc Casa do Comércio, na Pituba, às 21h. Os ingressos custam R$ 40,00 (meia) e R$ 80,00 (inteira)

- Sampa Crew no The Best Beach, na Ribeira, às 22h. Os ingressos variam de R$ 30,00 (pista meia) a R$ 100,00 (camarote casadinha inteira).

- Jau e Confraria da Música no Hotel Sheraton, no Campo Grande. Os ingressos variam de R$ 80,00 (pista meia) a R$ 300,00 (camarote casadinha inteira).

