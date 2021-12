Com problemas nas cordas vocais, Anitta cancela shows

Queridos fãs, contrantes e amigos... estou usando este post para informar a vocês que os shows que eu faria nos dias 24, 25 e 26 de setembro, nas cidades de Vitória - ES, Resende - RJ e Igarassu - PE, tiveram que ser remarcados. O motivo é a formação de um edema em um cisto na minha corda vocal, e, por indicação médica, terei que fazer um repouso vocal absoluto de uma semana. Eu estou medicada e sem falar no momento pra tentar reduzir o cisto e assim evitar uma possível cirurgia nas cordas vocais. Eu sempre tive esse cisto, sempre soube dele, e se você for disciplinado consegue cantar e falar normalmente sem operar. Mas recentemente, tive uma forte gripe e para não cancelar meus compromissos já confirmados não segui com a recomendação de repouso vocal que recebi e continuei a agenda de shows e entrevistas, o que sobrecarregou minha corda vocal, inflamando o cisto e, no meu estado atual, impossibilitando a fala. Estou muito triste em ter que adiar meus shows (acho que todos que me conhecem sabem o quanto sou comprometida, responsável, e detesto até me atrasar...quanto mais cancelar compromissos. Mas dessa vez o comprometimento foi tanto que acabou me obrigando a descansar um pouco), sabemos que existe a expectativa do publico que comprou e se organizou para viver essas experiências comigo e de todas as equipes envolvidas nisso. Todas as medidas estão sendo tomadas junto aos contratantes para que os shows sejam remarcados. Espero me recuperar em breve e poder levar minha música e alegria para todos. Estou bem, posso fazer outras atividades e comparecer aos lugares. Minha restrição é ao uso da voz. Espero que todos compreendam. Com carinho 😘

A photo posted by euanitta 🎤 (@anitta) on Sep 23, 2016 at 3:35pm PDT