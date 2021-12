Com dobrinhas evidentes, ensaio de Cacau é elogiado

O ensaio da ex-BBB Maria Claudia no Paparazzo foi divulgado nesta segunda-feira, 11, e poucas horas depois o assunto já aparece no Trending Topics do Twitter (temas mais comentados nesta rede social). A hashtag #CacauNoPaparazzo recebeu mais de 31 mil postagens até as 10h45.

Pelo Twitter, os fãs são só elogios para a loira. "É tão boneca, mas ao mesmo tempo tão gostosa", avaliou uma internauta. "Posso falar? Cacau pisou em todas só com esse ensaio. A melhor", disse outra. "Só a prévia já tinha mostrado que seria lindo, mas está muito mais do que eu imaginava", elogiou um fã.

Os internautas também destacaram as dobrinhas que ficam evidentes nos cliques do Paparazzo. "Tem dobrinha nesse paparazzo? Tem! Tá lindo demais? Tá! Orgulho desse ensaio", disse um fã. "Photoshop usada na medida certa, valorizando as dobrinhas dela. Amei", parabenizou outra. "Esse paparazzo é um tapa na cara de quem disse que gordinha não pode ser sensual", ressaltou outra.

Com o tempo, a jovem de 19 anos disse que aprendeu a gostar de seu corpo. "Vi que estava tudo errado. Precisava honrar a criança que sempre havia sido, uma menina feliz. E passei a me valorizar do jeito que sou. Hoje, quem gostar de mim, vai ter que gostar desse jeito", disse.

Pelo visto, a ex-BBB conseguiu o que queria, já que o namorado, o também ex-brother Matheus, aprovou o ensaio da amada. "Eu achei que ficou show de bola, incrível! Gostei, principalmente, das fotos em que ela está na escada. Estão bem sensuais!", disse o mineiro para o site Ego.

Apesar dos elogios, Cacau disse que pretende perder os dez quilos que ganhou em 2015. De acordo com ela, a ideia não é estética, mas melhorar o condicionamento físico e cuidar da saúde.

Durante o ensaio, a jovem também falou sobre sua vida sexual. De acordo com ela, Matheus é seu segundo namorado. Antes, ela só tinha se relacionado com um rapaz com quem perdeu a virgindade e ficou por oito meses.

Com um relacionamento curto, ela disse que só fez o básico com ele. "Quero que o Matheus me surpreenda em muita coisa. Estou esperando. Só fiz o básico com o outro, foi minha primeira experiência. Às vezes as pessoas podem associar que pelo fato de eu ter perdido a virgindade tarde possa ser frígida. Mas não tem nada a ver. Como um homem tenho muitos desejos, não há diferença. Quero pegada, lugares diferentes, inusitados", afirmou.

Apesar de demonstrar curiosidade, Cacau disse que não sabe se pretende agradar o namorado em tudo. "Nunca fiz anal. Não tenho vontade. Ele está ferrado, mas vamos ver, né?", brincou, lembrando que o mineiro revelou durante seu ensaio no Paparazzo que gosta de fazer sexo anal porque é encantado com o bumbum das brasileiras.

