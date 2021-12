Com Dilsinho e Safadão, Garota VIP inicia venda de ingressos

As vendas para o festival Garota VIP que ocorrerá dia 20 de julho, no Parque de Exposições, se iniciou nesta quarta-feira, 15. O evento, que é presença confirmada no calendário de eventos soteropolitano desde 2015, contará com as atrações de Dilsinho, Simone e Simaria e Parangolé, além do show principal comandado por Wesley Safadão.

Retomando gradativamente à agitada rotina de show, depois do hiato em decorrência do afastamento de Simaria para tratar questões de saúde, as baianas de Ibicuí apresentarão seu mais novo trabalho "Aperte o Play", gravado com a cantora Ludmilla. Além das coleguinhas, o grupo Parangolé, do cantor Tony Salles, também subirá aos palcos com a musica do carnaval 2019, "Abaixa que é Tiro".

Saindo do território baiano, o carioca Dilsinho será o ponto mais romântico dentre as atrações. Com canções como "Péssimo Negócio", "Refém" e "Trovão", o cantor de pagode é uma das garantias que o evento vai até o dia amanhecer.

O Garota Vip acontece no dia 20 de julho no Parque de Exposições, a partir das 20h e será dividido em três setores: Frontstage – com acesso a frente do palco; a Área Vip com Open; e a Arena. O valor das entradas no primeiro lote podem variar entre R$ 50 e R$ 160.

