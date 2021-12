Com confusão e sexo, modelo narra festa de Justin Bieber

A modelo britânica Laura Carter afirma ter participado de uma festa particular com Justin Bieber, que segundo ela, terminou com sexo a três e uma confusão que envolveu até a polícia.

Carter relatou ao jornal "The Sun" que estava com alguns amigos na boate "Tape London", em Londres, quando um segurança de Bieber se apresentou e fez o convite para que ela se reunisse com mais 20 mulheres na mesa do astro.

Por volta das 2h30, o cantor a chamou para uma festa particular no Rosewood Hotel, onde estava hospedado. Ela diz que queria levar o celular, mas foi obrigada a deixar o aparelho na porta do quarto do cantor.

"Eu fui levada a seu quarto enorme, que foi equipado com um grandioso sistema de som. Havia bebida por todo lugar, além de quatro rapazes e um grupo com 10 meninas. Tudo muito glamouroso", contou.

Conforme a modelo, Bieber começou a seduzir as mulheres com movimentos de dança e depois sugeriu que brincassem de verdade ou desafio.

Depois, ele a levou para o quarto, onde já estava deitada na cama uma mulher. O trio começou a se beijar, quando de repente a outra mulher se mostrou insatisfeita pela falta de atenção que estava recebendo do cantor.

Eles ficaram juntos até por volta das 6h. Pouco tempo depois, a polícia foi chamada ao hotel porque uma das mulheres da festa se descontrolou emocionalmente.

"Ela teve um ataque de fúria na recepção e protagonizou um barraco. Ela dizia, 'onde está minha amiga? Vou chamar a polícia'. Ela claramente passou um pouco dos limites até que ligou para os policiais", disse.

Segundo o "Daily Mail", a polícia esteve no local por volta das 6h15 da manhã após receber ligação feita por uma mulher, mas não foi registrada nenhuma ocorrência grave.

Carter relata com detalhes festa particular de Bieber (Foto: Reprodução | Twitter)

