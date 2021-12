Com Biel e Xanddy, Carla Perez agita o Campo Grande

As crianças foram à loucura na tarde deste domingo, 7, no Circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador. O cantor teen Biel foi um dos convidados, ao lado de Xanddy, do bloco Algodão Doce, de Carla Perez.

Biel cantou "Demorô", a música que o lançou na carreira e conquistou uma multidão de fãs entre a garotada. Carla deixou uma fã-mirim subir no trio para falar com o ídolo, e ela só fazia chorar emocionada.

Xanddy puxou o bloco e cantou com Carla, sua esposa, a música "Bote a Cara no Sol", do É O Tchan. Eles ainda cantaram "Metralhadora", com o público dançando e cantando o refrão "tra tra tra tra".

Carla Perez ainda levou a dupla de palhaços Patati e Patatá para cantarem para as crianças.

Mamulengos iniciam desfile

O bloco Mamulengos começou o desfile de blocos neste domingo no Campo Grande. O dia ainda vai ter Ivete Sangalo, Saulo, Cheiro de Amor e outros.

adblock ativo