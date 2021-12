Colega da Globo seria pivô de separação de Fátima e Bonner

Uma colega de trabalho é apontada como pivô da separação de Fátima Bernardes e William Bonner, de acordo com Fabíola Reipert, do site R7. A colunista diz que o jornalista é muito próximo de uma profissional da Globo, o que incomoda a apresentadora do programa "Encontro".

Segundo Fabíola, a situação é antiga. Desde 2012 que há sinais de desgaste do relacionamento. Ela diz que Fátima procurou diretores da emissora pedindo para não trabalhar mais com o marido. Fato que era negado pelo casal na época.

Depois Fátima deixou o jornalismo para apresentar o programa "Encontro". Com isso, ela passou a receber um salário maior do que o marido, além da renda de publicidade. No total, ela chega a faturar mais do que o triplo do que Bonner, o que estaria incomodando o jornalista, segundo Fabíola.

A colunista também chegou a anunciar uma crise entre o casal em março deste ano. Na ocasião, ela disse que Fátima ficou de cama após uma briga com Bonner, o que a teria afastado do trabalho. A Globo disse que ela teve virose.

O colunista Leo Dias também afirma que a crise é antiga. De acordo com ele, Bonner saiu de casa na semana passada, apesar de só ter anunciado a separação na noite desta segunda. Segundo Leo, essa não é a primeira vez que ele deixou o imóvel onde morava com a família.

