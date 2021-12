Clima pesa entre Marcelo Adnet e Dani Calabresa durante gravação

Na última terça-feira, 27, o clima pesou na gravação da Escolinha do Professor Raimundo (TV Globo). Marcelo Adnet e Dani Calabresa sentaram um ao lado do outro, após Adnet voltar de uma viagem com a nova namorada: a estudante de Engenharia Química, Patrícia Cardoso.

Segundo o UOL, Marcelo Adnet comentou sobre a situação. “Está tranquilo... Na verdade, mais ou menos, né? Tenso. Pior que ainda temos três dias de gravações", disse o ator para um colega durante a gravação.

O casal confirmou o fim do casamento em abril deste ano.

