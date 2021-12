Cléo Pires revela já ter feito sexo no avião

A atriz Cléo Pires fez declarações polêmicas mais uma vez ao falar sobre sexo. Após ter revelado que tem vontade de fazer sexo tântrico, a moça contou que toparia fazer sexo a três e disparou mais detalhes da vida íntima.

De acordo com a revista QG, a atriz afirmou já ter feito sexo em lugares inusitados: "Transar no avião? Claro, várias vezes. Você nunca? No carro? Todo mundo já transou no carro. Eu já transei no carro no posto de gasolina".

Cléo está solteira desde o rompimento com o também ator Rômulo Neto e aproveitou para contar alguns motivos que desanimam ela na hora da paquera.

"O que me broxa é burrice, não perceber para onde a coisa está indo. Narcisismo também me dá preguiça. A pessoa não vive o momento", afirmou.

