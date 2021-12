Cleo Pires rebate críticas sobre ter feito sexo a 3

Após ter revelado que já teve relações sexuais com dois homens ao mesmo tempo, a atriz Cleo Pires recebeu diversas respostas de seguidores em seu Twitter. Em alguns casos, de pessoas apoiando-a pela sinceridade e ressaltando não tratar-se de grande coisa. Outras tantas, porém, vieram carregadas de críticas, que fizeram Cleo se pronunciar na rede.

Não sei porque o espanto. Quem faz a polêmica são vocês, puritanos e hipócritas. Não fui a primeira e única a transar com dois caras. Me poupem. Vão arranjar uma vida Não sei porque o espanto. Quem faz a polêmica são vocês, puritanos e hipócritas. Não fui a primeira e única a transar com dois caras. Me poupem. Vão arranjar uma vida

adblock ativo