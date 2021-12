Cleo Pires publica vídeo 'brincando' com gelo e agita fãs

É verão, tá calor, pega um gelo e vem com a gente. Faça um vídeo criativo com gelo, seja pelo corpo, seja o que achar bonito e envie pra nós. Os vídeos selecionados poderão fazer parte de um clipe experimental da minha música TAKE ME. Pra saber mais assiste o vídeo no Meu Lado C que eu explico como participar - https://cleopires.com/videos-lado-c . ☀🤘🏼🚀

A video posted by Cleo Pires. Atriz/Actress (@cleopires_oficial) on Jan 31, 2017 at 8:12am PST