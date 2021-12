Cleo Pires e Rômulo Neto estão separados

Os atores Cleo Pires e Rômulo Neto não estão mais juntos, de acordo com o colunista Leo Dias, do jornal "O Dia". A filha de Glória Pires, inclusive, teria curtido o Carnaval do Rio de Janeiro sozinha.

"Foi uma decisão conjunta. Eles continuam amigos e torcendo pela felicidade um do outro", disse a assessoria de imprensa dos atores.

Cleo e Rômulo chegaram a morar juntos. O namoro deles durou cerca de 3 anos. Durante esse tempo, eles fizeram uma tatuagem igual com a palavra "idem". De acordo com eles, era uma espécie de "aliança".

Não há informações do que teria motivado o fim do relacionamento.

adblock ativo