Claudia Rodrigues critica boatos de que teria morrido

Após boatos sobre sua morte circularem nas redes sociais, a atriz Claudia Rodrigues, que se recupera de um transplante de células-tronco para curar uma esclerose múltipla, resolveu se pronunciar nesta terça-feira, 16.

Em seu perfil no Facebook, ela publicou um texto com seu desabafo. "Bom dia a todos! Vim aqui para dizer que fiquei muito chateada com a pessoa sem escrúpulos que postou nas redes sociais o meu óbito. Quero dizer que estou muito bem e muito viva e me recuperando do transplante que fiz em dezembro e esse ao meu lado é o Dr. Nelson Hammershlack, médico que realizou meu transplante de células-tronco no hospital Albert Einstein, em São Paulo", escreveu.

Claudia descobriu a doença, que atinge o sistema nervoso, em 2006 e nos últimos quatro meses se preparou para se submeter ao transplante. Durante o processo, ela acabou ficando sem cabelo, devido às sessões de quimioterapia. O procedimento foi realizado com sucesso, mas a atriz só deixou o hospital um mês depois, por conta de uma bactéria no estômago.







Bom dia a todos! Vim aqui para dizer que fiquei muito chateada com a pessoa sem escrúpulos que postou nas redes sociais... Publicado por Claudia Rodrigues em Terça, 16 de fevereiro de 2016

adblock ativo