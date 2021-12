Claudia Ohana se desculpa com Ana Maria Braga após polêmica

Depois de debater com Ana Maria Braga sobre a pronúncia correta de uma palavra em francês, Claudia Ohana se desculpou com a apresentadora no programa desta terça-feira, 27.

Ao chegar para mais uma etapa do quadro Super Chef Celebridades, em que a atriz participa, Ana Maria brincou que as duas tinham brigado muito no dia anterior.

"Queria até pedir desculpas", disse Claudia. "Posso pedir desculpas agora? Eu fui muito metida. Gente, vou pedir desculpas para o público. Errei muito, fui muito metida", declarou.

Ana Maria riu da situação e falou que, apesar de não falar francês, aprendeu com os anos de experiência na cozinha. As duas mostraram um clima de amizade se abraçando durante as declarações.

