Claudia Ohana comenta fim de namoro com fotógrafo mais novo

Em entrevista à revista "Contigo!" desta semana, Claudia Ohana comentou o fim do seu relacionamento de quatro anos com o fotógrafo Yussef Kalume, de 36. A atriz contou que a idade do rapaz, que é 16 anos mais novo, e outros fatores de sua personalidade contribuíram para o término. "Ele não viveu várias experiências que eu vivi. Sou mais madura em certas coisas", falou.

Aos 52 anos, Claudia revelou que não gosta de se sentir presa e que às vezes prefere a solidão. "Ter alguém é maravilhoso. Sou viciada em paixão (risos). Mas sou muito inquieta amorosamente, complicada. Com a idade, a gente também fica mais seletiva. E eu não posso me sentir presa. Gosto muito da solidão. Minha grande dificuldade de namorar é que às vezes preciso ficar apenas comigo", disse.

