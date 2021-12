Claudia Leitte virou Bahia após perder para o irmão no botão

Pouca gente se lembra, mas Claudia Leitte nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E como ela começou a torcer pelo Bahia? "Meu filho Júnior [irmão de Claudinha] também torce para o Vitória. Aqui em casa cada um faz do jeito que quiser, mas ele era Vitória como o pai. E no jogo de botão, ele obrigava Claudia a ser o time do Bahia. Claudia apanhava muito, deve ter tomado gosto de apanhar. O primeiro namoradinho dela também era torcedor do Bahia, isso incentivou, mas a culpa maior foi do irmão", brincou o pai, Claudio Inácio em entrevista ao Uol.

Inácio torce para o Fluminense, mas, assim como o filho, passou a torcer também pelo Vitória quando um parente jogou pelo clube. E com os constantes triunfos do rubro-negro sobre o tricolor, é claro que o pai tira sarro da filha. "E nos últimos anos ela só tem tomado porrada. Inclusive, na reinauguração da Fonte Nova eram seis artistas e apenas ela torcia pelo Bahia. Por coincidência, o jogo foi 5 a 1, um resultado histórico. Foi uma gozação só em cima dela. Isso no estádio que eles dizem serem deles e que não é. O estádio é do estado", afirmou ao Uol.

