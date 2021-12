Claudia Leitte usará fantasia de 9 mil cristais no Carnaval

Sexy, com pernas de fora e com muito brilho. É assim que a cantora Claudia Leitte subirá no trio, no Carnaval de Salvador, nesta sexta-feira, 5, no circuito Dodô (Barra-Ondina). E não só: ela usará uma fantasia com 9 mil cristais e não custando R$ 9 mil, como divulgamos anteriormente.

Com o tema "Las Vegas", a artista irá aparecer na folia fantasiada de "crupiê" (pessoa designada num jogo de cartas a baralhá-las e distribui-las aos outros jogadores).

A roupa, que é assinada pelo stylist Renato Thomaz, é composta body, blazer e uma lapela, e tem referências de fichas de cassino, jogos, naipes e cartas. Neste ano, a loira promete arrastar uma multidão no Carnaval.

A fantasia terá 9 mil cristais (Foto: Divulgação)

