Claudia Leitte terá que pagar R$ 500 mil a ex-assessor

A cantora Claudia Leitte foi condenada a pagar R$ 500 mil a um ex-funcionário. Leite estava em uma briga judicial com o jornalista Paulo Roberto Sampaio, diretor de redação do jornal "Tribuna da Bahia", desde 2013. Paulo, que foi casado com uma prima da artista, trabalhou como assessor da loira durante sete anos.

O ex-funcionário cobrava dívidas trabalhistas que hoje chegam nesse valor, e são referentes à falta de pagamento de encargos como FGTS, férias e 13º salário.

Após o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) confirmar a decisão que condenou a empresa de Claudia, o advogado do jornalista entrou na justiça com pedido do pagamento da dívida.

Em nota, o advogado da cantora disse que o processo ainda está em fase de recursos, e aguardam a decisão TST, e que a Justiça do Trabalho em Salvador negou o pedido de execução provisória.

Nota de esclarecimento

Na qualidade de advogado de Claudia Leitte informamos que o processo promovido por Paulo Roberto Sampaio, em face da empresa CIEL Empreendimentos Artísticos, que representa os interesses da cantora, encontra-se em fase de recurso aguardando decisão do Tribunal Superior do Trabalho e que o Juiz da 26ª Vara do Trabalho de Salvador indeferiu pedido do advogado de Paulo Sampaio para execução provisória.

adblock ativo