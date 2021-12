Cláudia Leitte tem contas reprovadas e terá que devolver R$ 1,2 mi a Fundo de Cultura

O Diário Oficial da União publicou nesta sexta-feira, 21, os projetos financiados pela Lei Rouanet que tiveram suas prestações de contas reprovadas. Um dos alvos é a empresa da cantora Cláudia Leitte, a Produtora Ciel Ltda, que terá que devolver R$ 1,2 milhão ao Fundo Nacional de Cultura (FNC), ligado ao Ministério da Ministério da Cultura.

O valor foi captado para a realização de doze shows no período de maio a julho de 2013 nas cidades de Rio Branco (AC), Macapá (AP), Belém (PA), Manaus (AM), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR), Teresina (PI), João Pessoa (PB), São Luiz (MA), Fortaleza (CE), Goiânia (GO) e Brasília (DF).

Além da produtora de Cláudia Leitte, outras nove empresas também terão que devolver valores captados. O Portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da artista, que enviou um comunicado dos advogados da CIEL: "Todos os eventos do projeto foram realizados e devidamente comprovados ao Ministério da Cultura. Estamos averiguando os motivos da reprovação da prestação de contas junto ao MinC e informamos ainda que entraremos com recurso, pois a CIEL está apta a comprovar a realização dos eventos, bem como a distribuição dos ingressos".

