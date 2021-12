Claudia Leitte se nega a tirar fotos com fãs e causa revolta

As polêmicas com o nome de Cláudia Leitte nunca param. Em sua passagem pela cidade de Natal, a "bagunceira" se recusou a tirar fotos e abraçar alguns fãs que a aguardavam em frente à sua van. Chateados, muitos repercutiram o caso na internet e e outros se "vingaram" tirando selfies com Ivete Sangalo.

Um vídeo, compartilhado no Instagram, mostra o momento em que alguns fãs pedem abraço e foto com a loira, e ela se nega: "De jeito nenhum!". Cláudia completa dizendo que não vai tirar fotos individuais e que não vai abraçar ninguém, por conta da rede social Fanation.

Depois do ocorrido, alguns fãs tietaram Ivete e postaram fotos e vídeos com a cantora nas redes sociais. "Mainha mandou avisar que fanation nenhum vai afasta-la do seu público", postou uma fã.

Fanation

Após se negar a tirar as fotos, Cláudia se justificou dizendo que não tirou a foto por conta do site Fanation. Ela disse que muitos fãs estão se esforçando para ter uma boa pontuação.

O site funciona como uma espécie de fã-clube virtual, os usuário mais ativo é recompensado com prêmios, como um ingresso VIP para um show de seu artista favorito.

Veja o vídeo:

