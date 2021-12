Claudia Leitte se declara para o marido em rede social

Claudia Leitte aproveitou o chamego do marido para se declarar. Na tarde desta segunda-feira, 28, a cantora publicou uma foto ao lado de Márcio pedreira com uma declaração de amor.

"Corazón Si no te tengo aquí Ya no me vale nadie Pues sin ti El meu corazón A mi me arde me arde hearts (Coração, se não te tenho aqui, já não me vale de nada, pois sem você no meu coração, eu me queimo)". O texto é o trecho da música "Corazón", da cantora com Daddy Yankee.

