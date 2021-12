Claudia Leitte que rodar o Brasil com festa pool party

A cantora Claudia Leitte é uma das atrações do Weekend, que vai acontecer no Grand Hotel Stelle Maris, entre os dias 26 e 28 de Agosto. A festa celebra os 7 anos da San Sebastian, e é uma das mais aguardadas do público LGBT.

Mas a novidade agora é que esse evento será transformado em projeto intinerante. O show conta com mistura de ritmos com piscina, praia, sol, música eletrônica e axé.

A mundaça no formato do evento, que terá abertura de vários DJ' S, foi revelada ao colunista Léo Dias, do jornnal O Dia: " É um negócio bafônico", disse Claudinha ao revelar desejo. "Eu quero rodar o Brasil".

Ainda segundo Léo Dias, a cantora revelou ainda que mesmo estando longe da capital baiana, tem a cidade com sua casa. "O meu CEP é o de Salvador. Sempre foi e sempre será a casa da gente. O que a gente chama de lar é Salvador. Eu sempre vivi assim: fui gravar o 'The Voice' e passei uma temporada no Rio. Eu tenho casa em São Paulo. Passo temporada em São Paulo. Agora com o Davi na escola é mais complicado".

A loira vai comandar comando de uma pool party com o tema 'Blow Out, que será realizada no sábado. Dentre as atrações, estarão grande nomes da música eletrônica, como Aron, Tony Moran, Dani Toro, Nacho Chapado, Paulo Pacheco, Felipe Lira, Tommy Love, entre outros.

