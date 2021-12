Claudia Leitte posta foto dando beijaço no marido

São muitas as declarações de amor que Claudia Leitte faz ao marido, o empresário Marcio Pedreira. Mas, na madrugada deste domingo, 8, a cantora resolveu compartilhar com seus seguidores do Instagram uma foto em que aparece dando um beijaço no pai de seus filhos.

🎰💎❣ Uma foto publicada por Claudia Leitte (@claudialeitte) em

E não demorou muito para os fãs dele começarem a elogiar a união do casal. "Os mais lindos do mundo!", disse um seguidor.

"Ooowwnt seus lindos. Que Deus continue abençoando o amor de vcs. Dinha amo você.", escreveu outro.

Claudia é casada com o empresário desde 2007. Juntos eles são pais de Davi e Rafael.

