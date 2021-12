Claudia Leitte grava vídeo com filhos após desafio de Ivete

A cantora Claudia Leitte resolveu aderir à campanha #DoeSuaBatida e, após ser desafiada por Ivete Sangalo, divulgou um vídeo no Instagram em que aparece batucando com os filhos Davi e Rafael.

Os três entraram no ritmo da percussão batendo alguns copos coloridos na mesa de casa. Na legenda da foto, a cantora falou sobre a campanha e convidou os fãs para participarem. Além disto, desafiou Carlinhos Brown e Daniela Mercury a fazerem o mesmo.

"É, Ivete, a causa é nobre demais, mas... o q fazer qnd a família é doida?! 🙃😂A melhor saída é o #Amor! 😂😂 Eu expliquei a ambos a razão do nosso batuque e eles tb amaram seu vídeo. A direção geral foi de Davi. 😂😂😂No final das contas, estamos doando as batidas dos nossos corações! ❤️❤️❤️❤️❤️Rs Espero que meus fãs estejam nessa com a gente e q tb se deliciem com esse lindo show que @ivetesangalo fará em prol do #MartagãoGesteira, dia 18 de dezembro, na #ArenaFonteNova, com a orquestra juvenil do projeto #Neojiba! Tem coisa melhor do q fazer o bem? #DoeSuaBatida

Eu desafio @carlinhosbrownoficial e @danielamercury a doarem uma batida bem suingada!!!!"

adblock ativo