Claudia Leitte fica mais loira e recebe elogios

A cantora Claudia Leitte surpreendeu fãs e seguidores com mudança de visual. Claudia publicou uma foto em seu perfil do Instagram, onde apareceu com os cabelos mais loiros e curtos, na altura do ombro.

Nas redes sociaIs, a loira comentou a mudança: "Ainda apaixonada por meu novo corte de cabelo".

Logo após a postagem, a cantora recebeu diversos elogios sobre aprovação da mudança.

"Long bob é vida! Quanto mais loiro, mais lindo!", disse uma fã. "Bem mais bonita! Agora é você!", elogiou outro seguidor. "Seu cabelo ficou um loiro lindo", disparou outra fã.

💇🏼💆🏼😚 @denisdesouza @mararoszak @mare_salon ❤️❤️❤️❤️❤️ Uma foto publicada por Claudia Leitte (@claudialeitte) em Mai 31, 2016 às 6:41 PDT

