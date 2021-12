Cláudia Leitte fala de novo bloco voltado ao público gay

Para a alegria dos fãs, a cantora Cláudia Leitte está cheia de novidades para o Carnaval de Salvador em 2017. Além do bloco Largadinho, Claudinha também irá comandar o bloco Blow Out (em parceria com a boate gay San Sebastian), no circuito Barra-Ondina, que promete arrastar os foliões com um desfile temático e uma super decoração no trio elétrico.

Ao "Ego", Cláudia declarou que está preparando um repertório com cerca de 400 músicas para o novo bloco. "O bloco será sensacional: a gente vai sair no pôr do sol. Vai ser um circuito regado de muita música e já tenho um repertório de 400 músicas para o Blow Out", disse.

Ela ainda aproveitou para falar sobre seu bloco: "Sobre o Largadinho, já posso adiantar também o tema: Será 'Claudia Leitte a Bordo' e eu virei com uma grande surpresa. A ideia é transformar o bloco em um verdadeiro cruzeiro. Afinal, o que acontece no Largadinho, continua no Largadinho", brincou a loira.

adblock ativo