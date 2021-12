Claudia Leitte divulga primeiras imagens de novo clipe; veja

Com lançamento do clipe "Corazón" marcado para próxima quinta-feira, 28, Claudia Leitte já começou a semana presenteando os fãs com novidades. A cantora compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira, 26, um vídeo dos bastidores do novo clipe e mostrou um pouco dos looks que deve aparecer.

"Eu acho que esse clipe é paixão, ousadia e brasilidade", disse a loira, enquanto ao fundo aparece com três looks diferentes, um branco, um preto e um cheio de "brilhantes", todos bastante sexys.

O clipe que terá participação do cantor de reggaeton, Daddy Yanke, foi gravado na Praia Vermelha, na Urca, Zona Sul do Rio de Janeiro, no final do ano passado.

Carnaval

Neste ano, o Carnaval de Claudinha promete ser um sucesso. Com música e clipe internacional lançado, ela vai puxar blocos em Salvador, se apresentar em camarote e ainda ser rainha de escola de samba no Rio de Janeiro.

Além disso, a cantora teve um feito inédito: ela foi a primeira artista a esgotar os abadás no Carnaval de Salvador.

