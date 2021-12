Cláudia Leitte dá bronca em fã durante show por causa de celular

Uma fã de Claudia Leiite, que subiu no palco durante a apresentação da cantora em Itapemirim (ES), levou um sermão da loira porque não largava o celular. "Larga isso e para de fazer selfie", disparou Claudia, ao notar que a jovem não parava de mexer no aparelho.

A artista, não satisfeita, chegou a tirar o objeto da mão da mulher e brincou: "Eu estou buscando o seu olho e você só olha para esse negócio. Dá vontade de jogar na água".

Depois de alguns minutos, Claudia cedeu e tirou uma foto com a fã, mas não perdeu a oportunidade de mandar um recado para ela. "Quando você viver algo muito especial na sua vida me promete que você não vai ficar no celular tirando foto. Você vai viver isso. Quando você tiver um namorado, namore ele. Quando chegar em casa, abrace sua mãe. Registe primeiro as coisas no seu coração”, declarou a cantora, que logo completou: “Antes da foto, eu quero um abraço”.

>> Confira o vídeo do momento da bronca

