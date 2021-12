Claudia Leitte continua no The Voice em 2016, diz Boninho

Apesar dos rumores de uma possível saída de Claudia Leitte do The Voice Brasil, o diretor Boninho deu o recado nesta quinta-feira, 3, no Twitter: "Claudia fica", disse objetivamente o global.

Alguns motivos teriam apontado a saída da cantora. Claudia Leitte vai investir em carreira internacional ano que vem, e poderia não ter agenda para se comprometer com o programa. Além disso, a produtora que detém os direitos do The Voice exige que os jurados sejam trocados periodicamente.

Nos Estados Unidos, apenas Adam Levine e Blake Shelton seguem desde que o programa foi lançado. No Brasil, Michel Teló entrou nesta temporada no lugar de Daniel, formando o time ainda com Carlinhos Brown e Lulu Santos.

