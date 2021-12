Claudia Leitte bloqueia seguidores do Twitter após ser criticada

A cantora Claudia Leitte anda insatisfeita com as críticas que vem recebendo sobre a nova música "Lacradora". Ela bloqueou uma série de seguidores que enviaram comentários negativos em sua conta no Twitter.

Além de ter deixado os fãs inconformados, a atitude da artista rendeu várias piadas e memes na rede social. Até uma hashtag #ClaudinhaBlockeadora foi criada.

"Claudia Leitte bloqueando todos que estão criticando a música nova dela e eu tô: #ClaudinhaBlockeadora", disparou uma seguidora. "Feliz deve ser o Social Media dela, ter que ficar bloqueando pessoa por pessoa. kkkkk #ClaudinhaBlockeadora", brincou outro.

Lacradora

O novo hit de Claudia,intitulado de "Lacradora", foi lançado oficialmente na última sexta, 8. Quem se junta à ela na canção é a dupla sertaneja Maiara e Maraísa. (Ouça a música abaixo)

Mas justo hoje que nem fiz nada ela me block???? #ClaudinhaBlockeadora pic.twitter.com/xhkmY7qMNF — Bic Müller (@bicmuller) 12 de dezembro de 2017

Cláudia Leitte bloqueou os fãs q n gostaram da música dela KKKKKK #eunavida — Dudenha💃 (@leduardaflor7) 14 de dezembro de 2017

Imagina se a Anitta tivesse bloqueado todo mundo falou mal dela em 2013 #ClaudinhaBlockeadora — Pipipi popopo (@Matheuzzzao) 12 de dezembro de 2017

Chatiadissimo que metade do twitter foi bloqueado pela @ClaudiaLeitte e eu fui esquecido no Churrasco do Block... aff #ClaudinhaBlockeadora — Pedro (@Pedroselieri) 12 de dezembro de 2017

claudia leitte bloqueando todos que estão criticando a música nova dela e eu tô: #ClaudinhaBlockeadora pic.twitter.com/bf5wBKhkZ2 — mabs (@daorakra) 12 de dezembro de 2017

é sério que @ClaudiaLeitte tá dando block em quem fala mal da música nova dela? kkkkkkkkkkkkkkk #ClaudinhaBlockeadora pic.twitter.com/9higeMHHOg — Agente da S.H.I.E.L.D. (@TheCrazyFeli) 12 de dezembro de 2017

Hahahahahahahahahaha a mulher tá bloqueando o povo que fala mal da música eu tô chorando de rir #ClaudinhaBlockeadora pic.twitter.com/n4rzA9a3QW — Shape of water 🌈 (@respiratay) 12 de dezembro de 2017

Imagem exclusiva do tt da Cláudia Milk depois dos block #ClaudinhaBlockeadora pic.twitter.com/C7Jrk87x8F — Nutella Falante (@nutellinhafeliz) 12 de dezembro de 2017

Da Redação Claudia Leitte bloqueia seguidores do Twitter após ser criticada

