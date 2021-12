Claudia Leitte anuncia que está grávida pela terceira vez

A cantora Claudia Leitte está grávida e, desta vez, espera uma menina, que se chamará 'Bela'. O anúncio foi feito em um vídeo publicado pela artista no Instagram.

Nas imagens, Claudia aparece com o marido, Márcio Pedreira, e os filhos Davi e Rafael, que estouram o 'balão revelação' para saber o sexo do bebê.

"Deus, sempre bondoso, amoroso, profundo conhecedor do meu coração, concedeu-me mais uma benção. Minha família, meu tesouro mais precioso, está ficando maior. Nunca escondi de ninguém esse desejo de ter mais filhos. Cá estou, grávida! Meu terceiro bebê vem aí pra me encher de alegria e orgulho, pra fazer o papai babar mais um pouco e ser o xodó de Davi e Rafael. Aliás, já é! rs Ontem, quando contamos aos nossos meninos, recebi tanto beijo na barriga, que ainda tô flutuando! É, pessoal, vocês vão me ver outra vez, pulando e dançando, com aquele barrigão enorme e os sorrisos mais largos do mundo na carinha- que já tá virando carão. Rs Pra eu ter mais um trio elétrico, Bela tá vindo aí!", escreveu a cantora na legenda.

