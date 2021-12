Cissa Guimarães faz homenagem ao filho, morto há 5 anos

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães usou seu perfil no Instagram para fazer uma homenagem ao filho Rafael Mascarenhas, morto em 2010 após ser atropelado em um túnel enquanto andava de skate, no Rio de Janeiro. O rapaz completaria 24 anos nesta quinta-feira, 24.

"E você chegou! Dia 24 de setembro de 1991, de madrugada, de mansinho, como os anjos chegam. Tão desejado, tão esperado, tão amado! Veio para mostrar que não tem tempo nem espaço para o seu amor, ele é eterno e infinito. E se eu fico triste porque não tem mais bolo com velinha para você apagar você rapidamente vem e me diz: 'Mãe, a luz é outra, olha quanta luz, fica atenta, não vai apagar nunca!' E manda logo um sorrisão que só você tem e continua me tocando a real: " Mãe, que Benção a gente tem!' E eu te agradeço meu Rafa, meu Amor, por ter sido o ventre que te trouxe neste dia 24/9/91 e pela Sagrada e Eterna Benção de ser tua Mãe. Salve Rafael!", escreveu Cissa, na legenda de uma foto antiga em que aparece abraçada ao filho em uma praia.

Relembre o caso

Rafael Mascarenhas, filho de Cissa com o músico Raul Mascarenhas, morreu no dia 20 de julho de 2010, aos 18 anos. Ele foi atropelado por Rafael Bussamra que trafegava no Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio. Rafael estava andando de skate com os amigos, quando Bussamra invadiu o túnel, que estava interditado para manutenção, causando o acidente.

O filho de Cissa chegou a ser levado ao hospital e passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Ele sofreu politraumatismo na cabeça, no tórax, nos braços e nas pernas.

Além de Rafael, Cissa também é mãe de Thomás e João.

