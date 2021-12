Cicarelli pode receber R$ 93 mi do Google por vídeo de sexo

Quase dez anos após protagonizar cenas quentes com o ex-namorado em uma praia da Espanha, a modelo e apresentadora Daniela Cicarelli pode receber R$ 93 milhões de indenização do Google. O motivo foi a divulgação de um vídeo em que ela e Tato Malzoni aparecem trocando carícias no mar.

Segundo informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai discutir nesta terça-feira, 13, o processo que acusa o site de buscas de não ter retirado o vídeo do Youtube, que também pertence ao Google.

A Justiça de São Paulo já havia determinado a retirada das imagens em 2012, sob pena de multa diária de R$ 250 mil.

Mas as vítimas afirmam que a ordem não foi cumprida e pedem o valor da indenição atualizado.

