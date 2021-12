Christina Aguilera publica foto de topless e promete mais

Christina Aguilera parece estar muito bem com seu corpo. A cantora, que tem problemas com a balança, usou seu perfil no Instagram para publicar uma foto em que aparece no espelho de seu banheiro, de topless, nesta quinta-feira, 13.

Na legenda, a artista prometeu compartilhar outros momentos pessoais com os seus seguidores. "Só para vocês saberem que, comigo, é tudo real, o tempo todo. Senti que era hora de começar a compartilhar umas coisas pessoais com vocês. E isso é só o começo", escreveu.

Os fãs adoraram e não pouparam elogios. "Muito sexy", "simplemente maravilhosa" e "você é uma bela mulher" foram alguns dos comentários feitos na postagem.

Confira:

Just so you know with me, it's all real, all the time. Felt like it was time to start sharing some personal stuff with you guys... And it's just the beginning. Night night. X Uma foto publicada por Christina Aguilera (@xtina) em Ago 11, 2015 às 9:49 PDT

