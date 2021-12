Chris Vianna é vítima de racismo na internet

Nem parece que já estamos em 2015. Depois da apresentadora Maria Júlia Coutinho, e da atriz Taís Araújo sofrerem com racismo na internet, desta vez foi Chris Vianna que foi alvo dos racistas. A atriz recebeu comentários preconceituosos em uma foto publicada no Facebook neste domingo, 29, e encaminhou os prints com os nomes dos autores à justiça.

Nesta segunda-feira, 30, ela falou sobre o episódio. "Não posso me calar. Se meu trabalho me permite alguma expressividade, usarei minha voz por muitos que sofrem esse tipo de ataque racista diariamente e voltam para casa calados, cansados de não serem ouvidos, para chorar sozinhos.", escreveu.

Ela ainda disse ter orgulho da pele, do cabelo e da origem. "Sinto um encantamento profundo por essa mistura de cores que embeleza o nosso país e nos faz, brasileiros todos, sermos o que somos. A vergonha e a tristeza que sinto hoje são por essas pessoas pequenas, pobres de espírito e de coração vazio, que, em 2015, ainda insistem em reproduzir pensamentos há muito ultrapassados e desde sempre absurdos.", disse.

"São covardes com mentes limitadas, incapazes de enxergar e aceitar que somos todos, com as nossas diferenças e peculiaridades, dignos do mesmo respeito. A essa minoria cega e burra, minha pena", postou Chris.

