Chris Brown recebe multa de R$ 143 mil por comprar macaco ilegalmente

O cantor Chris Brown foi multado em 35 mil dólares (cerca de R$ 143 mil) por comprar um macaco ilegalmente no ano de 2017. De acordo com informações do Uol, até 2020 ele está proibido de comprar macacos. Decisão é parte de um acordo do artista com a Justiça estadunidense.

O animal foi visto brincando com Royalty, a filha do cantor e, após ser acusado pela Justiça de possuir o animal sem permissão, Chris Brown afirmou que o macaco não era dele.

