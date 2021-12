Chimbinha se apresenta com Joelma neste sábado

Será neste sábado, 26, o primeiro encontro de Chimbinha com Joelma nos palcos depois que ele foi afastado da Calypso. O guitarrista conseguiu uma liminar que permite ele subir ao palco e se aproximar da ex-mulher, que tinha uma medida preventiva para que ele ficasse 100 metros de distância dela. O local do show será em Sítio Novo, no Maranhão.

Chimbinha conseguiu a liminar desde a semana passada, mas não teve tempo de ir até Tocantins, onde a banda se apresentou. Os fãs devem estar empolgados para ver a dupla de novo no palco, e torcendo para que tudo corra bem.

