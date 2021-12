Chimbinha quer boicotar carreira solo de Joelma

Parece que a guerra entre Chimbinha e Joelma está só começando. Depois de ser envolver em vários escândalos e ser obrigado a se afastar dos palcos, o músico resolveu revidar.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, o músico e sócio da banda Calypso teria vetado os principais compositores das músicas do grupo de fazer músicas para a ex-mulher. Caso não concordem com a exigência, eles serão cortados. Autores de Belém do Pará e de Recife já foram informados da nova regra.

Ex-casal

O clima entre o ex-casal Joelma e Chimbinha está cada dia pior. Ambos evitam dar entrevistas instruídos por seus advogados, mas, no palco, não escondem a guerra travada pelo fim do casamento, supostamente marcado por uma traição do músico.

Na terça-feira, 6, o empresário Claudio Melo confirmou que encerrou o contrato com a banda Calypso. A decisão surgiu após a apresentação do grupo em Teresina, Piauí, no sábado, 3, quando Joelma deu início ao show atrás do palco e se recusou a dançar, devido à presença de Chimbinha na apresentação. O músico precisou deixou o palco para Joelma entrar.

Em entrevista ao G1, Melo, da empresa A3, que agenciava a banda, revelou que o encerramento do contrato com o grupo já estava programando, mas foi antecipado após a apresentação em Teresina.

"Esta confusão já deu muito desenrolar, e nós temos muito o que fazer. Teresina foi a gota d'água. A empresa saiu da agenda de shows", disse Melo. E continuou: "A parte pessoal, o emocional da separação [de Joelma e Chimbinha] afetou o profissional".

O empresário contou ainda que outro motivo do rompimento é o fato de ser amigo pessoal de ex-casal. "Sou amigo deles há muito tempo, desde quando não havia Calypso, então para não me desgastar com um ou com outro decidi me afastar", revelou.

Fim do casamento

O casamento de Joelma e Chimbinha chegou ao fim no dia 19 de agosto. Eles estavam juntos há 18 anos e tiveram dois filhos, Yago e Yasmin. "Queremos ressaltar que o respeito, gratidão, amizade, admiração e parceria permanecem recíprocos", dizia o comunicado sobre o fim do casamento enviado à imprensa.

O documento afirmava que os compromissos profissionais da banda Calypso seguiriam sem alterações.

Mas não demorou muito para Joelma revelar que seguiria carreira solo, após o cumprimento dos shows já contratados - o grupo tem shows confirmados até 20 de dezembro, segundo informação no site oficial. A notícia foi contada por ela no "Programa da Sabrina", na Record, primeira aparição da banda após anunciar a separação.

Joelma pretende seguir carreira solo a partir de 2016 e se apresentar com o nome de trabalho "Joelma Calypso". Apesar de ter revelado que tem vontade de seguir carreira gospel, a principio, Joelma seguiria cantando músicas do mesmo estilo da banda Calypso.

