Chimbinha nega traição e pede perdão para Joelma

Depois de Joelma anunciar o fim do casamento com Chimbinha, o músico resolveu pedir perdão e espera que a esposa volte atrás. Por meio de sua assessoria de imprensa, ele divulgou um comunicado dizendo que excesso de trabalho o distanciou da família.

"Para mim, a minha família vale mais do que tudo na vida. Joelma é uma pessoa do bem, uma mulher linda, inteligente e íntegra, uma artista de qualidade internacional. Os nossos filhos amados são a nossa razão de viver. Estou muito triste e abalado com tudo isso. A banda Calypso é muito importante, sim, mas o fundamental em minha vida é a minha família. Aliás, uma família constituída com muito amor, muita dedicação e respeito ao lado de Joelma", disse.

Ele ainda aproveitou para negar que tenha algum relacionamento extraconjugal, mas confirma que a separação ocorreu por conta dos rumores de que teria traído Joelma.

"Joelma é um ser humano especial, uma pessoa boa, decente e muito espiritualizada. E ela também ama profundamente a nossa família. Creio que a maneira correta que a gente tem para superar essa crise é continuarmos juntos. Já passamos por outras crises, por outras tantas dificuldades, mas ficamos juntos e vencemos. Aqui de público peço perdão a ela e aos nossos filhos por todo e qualquer constrangimento que tenha sido causado por mim ao longo desse nosso tempo de convivência familiar e profissional. Toda vez que estive ausente de casa e da vida dos meus familiares o fiz por conta do meu trabalho".

Joelma anunciou a separação na quarta-feira, 19, por meio de sua assessoria de imprensa. O casal estava junto há 18 anos e tem dois filhos. No comunicado enviado pela cantora, ela afirma que, apesar de separados, a banda Calypso continuaria.

