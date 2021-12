Chimbinha já pode voltar aos palcos com a banda Calypso

O advogado Luciel Caxiado mostrou serviço a Chimbinha e conseguiu o que ele tanto queria. Segundo o site Ego, o desembargador Ronaldo Valle, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, concedeu, na tarde desta sexta-feira, 18, uma liminar parcial que concede ao guitarrista o direito de se apresentar com a banda Calypso.

O gerenciador de crise de Chimbinha, Mauro Neto, contou que as conquistas vão além. "A medida também garante ao músico poder ensaiar e participar de todas atividades da Calypso. O advogado Luciel Caxiado, que o representa na acusação de 'suposta' ameaça, informa também que entrou com um habeas corpus para derrubar o restante das medidas protetivas que restam com base na falta de condições de procedibilidade na denúncia apresentada pela defesa de Joelma", disse.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a assessoria da banda Calypso contou que Chimbinha estará no show deste sábado, 19, em Palmas, no Tocantins. Ainda segundo as informações, o músico só não participou do show desta sexta-feira, 18, por questões de logística, já que estava em cima da hora.

Chimbinha estava proibido de chegar a menos de cem metros de Joelma. Ele foi enquadrado na Lei Maria da Penha após a cantora relatar, em um depoimento, que se sentia ameaçada pelo ex-marido.

