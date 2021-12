Chimbinha e Joelma assinam o divórcio em Recife

Joelma e Chimbinha estão oficialmente separados a partir desta segunda-feira, 9. Eles assinaram o divórcio no Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife, Pernambuco.

De acordo com o UOL, o guitarrista e sócio da banda Calypso chegou ao local por volta das 8h30. Logo depois foi a vez da cantora. Os dois deixaram o local cerca de duas horas depois.

Joelma saiu do fórum cercada por seguranças e foi recebida com euforia pelos seus fãs, que aguardavam do lado de fora e fizeram uma festa para comemorar o feito. Eles levaram bexigas vermelhas, espumante e cartazes com fotos da artista.

Em entrevista à publicação, após a assinatura do divórcio, Chimbinha falou sobre o que sentiu ao reencontrar a ex depois de tantas polêmicas e acusações. "Eu a olhei nos olhos e vi que ela está muito feliz, comemorando. É, meu amigo, como diz Chico Buarque, o mundo é uma roda gigante. A minha vida nesses últimos meses tem dado uma reviravolta, mas bola para frente. Agora é seguir em frente", afirmou.

Chimbinha disse ainda que os assuntos envolvendo a separação, como a divisão de bens e a guarda dos filhos, serão discutidos nos próximos meses com a Justiça em Belém, no Pará.

Em relação à carreira musical, cada um seguirá novos rumos. Chimbinha já apresentou a nova vocalista da banda, Thábata Mendes, e Joelma andou divulgando fotos dos bastidores de um novo videoclipe que está gravando para lançar sua carreira solo. Ela agora passa a se apresentar como Joelma Calypso.



Joelma e Chimbinha foram casados por 18 anos e têm dois filhos, Yago e Yasmin. A cantora anunciou a separação em agosto, após acusar o marido de traição.

